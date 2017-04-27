Работа киевского метрополитена может быть парализована: счета арестованы, вагоны в залоге. Киевсовет надеется на помощь СНБО

Денис Кацило, ЛIГАБiзнесIнформ

Во вторник, 25 апреля, Киевский метрополитен проиграл суд на 1,92 млрд грн компании Укррослизинг. Причиной разбирательств стало соглашение о покупке 100 вагонов метрополитена, которую стороны заключили еще в 2009 году.

В метрополитене заявили, что из-за ареста счетов предприятие оказалось на грани остановки: подземка не может выплачивать зарплату сотрудникам и покупать запасные части для ремонтов.

LIGA.net разбиралась, действительно ли подземке грозит коллапс и как метрополитен собирается расплачиваться по обязательствам.

Наследие Черновецкого

В мае 2009 года тогдашний киевский городской голова Леонид Черновецкий подписал решение Киевсовета о приобретении 100 вагонов метрополитена на условиях лизинга. Сумма договора с учетом графика лизинговых платежей - 1,391 млрд грн (в том числе стоимость вагонов - 800 млн грн). Предполагалось, что в 2009 году из городского бюджета поставщику выплатят не более 15% от общей стоимости, остальные средства - в течение 2010-2014 годов. Укррослизинг взял на себя обязательство к августу 2012 года поставить 100 вагонов производства российских компаний Вагонмаш (33 ед.) и Метровагонмаш (42 ед.), а также украинского Крюковского вагоностроительного завода (25 ед.).

Договор с Укррослизингом, подписанный летом 2009 года, предусматривал выплаты в гривне, но цену договорились корректировать в зависимости от валютных колебаний. Этот пункт соглашения стал основой последующих судебных разбирательств между метрополитеном и Укррослизингом.

По словам начальника транспортного департамента КГГА Сергея Майзеля, все вагоны были поставлены в 2012 году, а метрополитен выплатил 817 млн грн. "Полностью долг не погасили: сначала был экономический кризис, потом смена власти после Революции достоинства. На сегодняшний день долг из-за колебания курса гривни составляет около 2 млрд грн", - сказал Майзель в интервью 112.ua.

В мае 2016 года Укррослизинг обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с КП Киевский метрополитен 1,96 млрд грн задолженности по выплате просроченных лизинговых платежей, расторжении договора и истребовании предмета лизинга - 100 вагонов. Метрополитен инициировал встречный иск и требовал признать недействительным пункт договора, предусматривающий корректировку лизинговых платежей в соответствии с курсовыми колебаниями.

За год обе стороны не раз обращались в апелляционную инстанцию со встречными исками. Киевский апелляционный хозсуд 31 января 2017 года принял сторону частной компании и постановил взыскать с метрополитена в пользу Укррослизинга 1,96 млрд грн. В середине марта счета метро были арестованы. Кассационную жалобу метрополитена 25 апреля Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил лишь частично, простив подземке пеню 42 млн грн.

Всего суд обязал взыскать с метрополитена 1,924 млрд грн. Сумма состоит из 478 млн грн основного долга, 255 млн грн штрафов, 1,191 млрд грн курсовой разницы.

Оборонные маневры

Киевские власти попробовали отбиться. Двадцать третьего марта депутаты Киевсовета обратились в СНБО, Прокуратуру и СБУ с просьбой наложить санкции на ООО Укррослизинг. Депутат Киевсовета Александр Харченко заявил, что совет расценивает действия Укррослизинга как структуры, напрямую аффилированной со страной-агрессором - Российской Федерацией, как прямую экономическую агрессию против Украины. Обращение поддержали 89 депутатов. Спустя месяц реакции СНБО на обращение нет, говорит Майзель.

Специально созданная временная контрольная комиссия Киевсовета (ВКК) предложила Киевской горгосадминистрации рассматривать Укррослизинг исключительно как компанию, подконтрольную российскому Внешэкономбанку (ВЭБ), и рекомендовала мэру Виталию Кличко обратиться в прокуратуру, чтобы активизировать расследование существующих уголовных производств, касающихся деятельности компании. По данным ВКК в отношении компании действует, как минимум, четыре уголовных производства.

Какие основания у депутатов заявлять о российском происхождении Укррослизинга? Согласно данным Госреестра юридических и физлиц-предпринимателей, ООО Укррослизинг с уставным капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года - за полгода до подписания договора с метрополитеном. 100% в нем владеет кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited. В отчете ВКК указывается прямая связь Укррослизинга с российским банком ВЭБ (через ОАО ВЭБ-лизинг), который принадлежит правительству РФ.

Народный депутат Юрий Левченко считает, что в 2014 году у Кличко была возможность пересмотреть условия договора в части отмены корректировки на колебания курса доллара. "Резкий рост курса валюты является существенным изменением обстоятельств, поэтому возникают основания для внесения изменений в договор в соответствии с положениями ст. 652 Гражданского кодекса Украины, однако никаких обращений в суд по этому поводу не было". Вместо этого в декабре 2014 года Киевсовет решил продлить срок расплаты с Укррослизингом до 2018 года.

По словам Левченко, этим решением Киевсовет фактически признал все долги и условия договора с учетом курсовой разницы, поэтому судебные решения вполне логичны.

Первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис на брифинге во вторник заявил, что город надеется на положительное решение СНБО относительно санкций против Укррослизинга, и это позволит приостановить исполнение решения Высшего хозсуда. "Это решение было бы наиболее правильным и эффективным как для столицы Украины, так и для страны в целом", - сказал Плис.

Шансы отбиться

Если не вмешается СНБО, у метрополитена практически не останется возможностей для маневра. По обязательствам, скорее всего, придется платить, считает юрист практики управления конфликтами Juscutum Богдан Шабаровский.

"Метрополитен может еще обратиться в Верховный суд Украины. Но, исходя из характера взаимоотношений, по этому делу такой сценарий маловероятен. В случае обращения решение последней инстанции остается в силе и его выполнение не прекращается до момента отмены решения Верховным судом. Арест счетов будет действительным и исполнительная служба имеет право списывать деньги со счетов", - объясняет Шабаровский. Метрополитен может попросить отсрочить исполнение на определенный период. Но это временная мера, которая не освобождает от обязательств по уплате долга, считает юрист.

Другое дело, если компанию внесут в санкционный бизнес. Тогда все выплаты в ее пользу приостанавливаются. "Процедурно это несложно. СНБО принимает решение по компании, после чего оно вводится в действие указом президента. Это занимает небольшой отрезок времени. Но для этого у СНБО должны быть соответствующие (причем веские) основания утверждать, что эта компания связана с российским бизнесом, политиками и т.д." - пояснил Шабаровский.

"Раз Киевсовет брал этот кредит, то городские депутаты либо должны найти средства выплатить долг, либо же добиться ответа от центральных властей: готовы ли они внести Укррослизинг в список санкционных компаний или помочь выплатить долг. Только так можно выйти из этой патовой ситуации", признает Майзель.