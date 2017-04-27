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Топливно-энергетический комплекс
АМКУ заставил Киевстар снизить цены
12:44 27.04.2017 |
Киевстар выполнил рекомендации Антимонопольного комитета Украины и запустит тарифы, в которых уменьшит расценки для звонков на стационарные телефоны.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Оператор установил цену в пределах 5-16 копеек за минуту вызова на городские номера в пределах страны в некоторых тарифных планах, а также предложил пакеты минут в рамках других тарифных планов..
АМКУ 20 апреля 2017 года посоветовал Киевстару прекратить действия, которые "содержат признаки злоупотребления монопольным положением". Регулятор указал оператору на экономически необоснованные расценки для звонков на телефонные номера абонентов фиксированной связи Украины.
АМКУ сообщил, что Киевстар уже предупредил своих абонентов о предстоящих изменениях.
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