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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Westinghouse в 2017г поставит "Энергоатому" 6 партий ядерного топлива - CEO компании

 

Westinghouse Electric Sweden в 2017 году поставит госпредприятию "НАЭК "Энергоатом" шесть партий ядерного топлива для АЭС Украины, сообщил временный президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес (José Emeterio Gutiérrez).

"В 2017 году Westinghouse впервые поставит в Украину шесть партий топлива. Планируется, что будет поставляться по шесть загрузок до 2020 года. По крайней мере, так прописано в контракте", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Х.Э.Гутьеррес напомнил, что Westinghouse расширил мощности по производству ядерного топлива на своем заводе в Швеции для реакторов типа ВВЭР, что позволило Украине увеличить диверсификацию поставок.

"Также мы инвестировали в наш завод в США, чтобы он мог поставлять детали на шведский завод. В общем сложности эти инвестиции составили $20 млн. Теперь мы готовы поставлять больше топлива в Украину, но окончательное решение, покупать ли больше топлива Westinghouse, - за украинским правительством", - отметил он.

По его словам, недавние проверки работы ТВС-WR на Южно-Украинской АЭС прошли успешно. "Уже очевидно, что топливо Westinghouse работает в Украине очень хорошо: последняя инспекция на Южно-Украинской АЭС на прошлой неделе это показала. Это хорошая новость для "Энергоатома", который знает, что Westinghouse - хороший и надежный поставщик", - подчеркнул CEO.

В свою очередь, президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский подтвердил агентству намерения компании в текущем году купить шесть партий ядерного топлива Westinghouse.

"Шесть партий мы планируем в этом году закупить. "Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК.

Ранее Westinghouse Electric Company заявил, что начавшаяся в конце марта процедура банкротства никак не повлияет на выполнение обязательств компании по производству и поставке топлива на атомные электростанции в регионах Азии и EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).

Банкротство связано с превышением стоимости строительства блоков АЭС в США. Заявление о банкротстве подано для защиты остальных направления бизнеса Westinghouse, чтобы они продолжили свою работу в нормальном режиме.

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года.

Вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что согласно контракту, планируется поставлять ТВС-WR на два из трех блоков на Южно-Украинской АЭС (№2 и №3) и четыре из шести блоков на Запорожской АЭС (№1 и №3-5). По его словам, "Энергоатом" также имеет опцию расширить поставки помимо этих станций на Хмельницкую и Ривненскую АЭС, каждая из которых имеет по два блока ВВЭР-1000.

Украина в 2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс., в т.ч. российского производства - на $386,782 млн, шведского - на $162 млн 27,6 тыс.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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