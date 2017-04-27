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Топливно-энергетический комплекс
АМКУ оштрафовал "Киевстар" на 43,5 млн гривен за непредоставление информации
18:55 26.04.2017 |
Антимонопольный комитет наложил штраф на оператора мобильной связи компанию "Киевстар" в размере 43,53 млн гривен за непредоставление затребованной комитетом информации в обозначенный законом срок.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.
АМКУ не сообщает, какого рода информацию и с какой целью требовал.
Известно, что запрос на информацию государственным уполномоченным АМКУ датирован 22 апреля 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 "Киевстар", по предварительным данным, увеличил прибыль на 19,6%, или на 505,064 млн гривен до 3,079 млрд гривен.
"Киевстар" входит в состав украинской бизнес-единицы международного оператора связи VimpelCom, который в Украине большинство услуг предоставляет под брендом "Киевстар".
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