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Топливно-энергетический комплекс
"Тедис Украина" начала процесс смены бенефициаров - Луценко
16:46 26.04.2017 |
|Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета.
Дистрибьютор табачных изделий компания "Тедис Украина" начала процесс смены бенефициаров.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, в среду происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании Тедис.
"Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн гривен перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко.
"Также ГПУ получило документы о начале процесса смены бенефициаров компании Тедис - граждан РФ. Уголовное производство продолжается", - подытожил генпрокурор.
Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.
31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
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