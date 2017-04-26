Инвестиционная компания Dragon Capital возобновила работу после изъятия техники.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь компании Ольга Белобловская, передают Українські Новини.

"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.

Ранее в среду премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правоохранители проводят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital.

При этом пресс-служба компании сообщала, что СБУ проводит в офисе Dragon Capital обыск.

Сообщалось, что СБУ имеет решение суда на изъятие компьютерной техники.

"Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения. При этом компания легально и официально купила эту программу.", - написала представитель пресс-службы.

При этом компания подчеркивала, что легально и официально купила программу.

Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины, предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Основана в 2000 году в Киеве.