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Топливно-энергетический комплекс
Насалик анонсировал перевод энергоблока Трипольской ТЭС на газовый уголь
12:58 26.04.2017 |
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик анонсировал перевод 4-го энергоблока Трипольской тепловой электростанции на работу на газовом угле в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.
"Возможно, это инсайдерская информация, мы разработали и готовы практически через 3-4 месяца перевести 4-й блок Трипольской ТЭС на газовую группу угля", - сказал Насалик.
Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало на рассмотрение Кабинета министров проект решения о запрете ввоза угля из России.
Ранее министр заявил, что импорт угля из Соединенных Штатов Америки должен полностью покрыть потребность Украины в антраците.
Договоренности о поставках угля из США планируется достичь до конца апреля.
В июле 2016 года Насалик анонсировал прибытие первого судна с углем из США.
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