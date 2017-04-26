Руководство «ИнстаФорекс» сообщило клиентам компании радостную новость: список наград брокера пополнился еще одним особым достижением. Так, по версии издания Global Business Outlook, «ИнстаФорекс» был объявлен лучшим ECN-брокером в Восточной Европе по результатам 2016-го года.

InstaForex весь минувший год непрерывно развивалась, что и было отмечено одним из ведущих в Британии деловых журналов. По словам представителей «ИнстаФорекс», премия данного престижного издания выделяет достижения мировых компаний из различных бизнес-сфер. Брокер получил награду Global Business Outlook впервые. Звание лидера среди ECN-брокеров является свидетельством востребованности сервисов «ИнстаФорекс» и признания трейдерами высокого качества услуг компании.

Напомним, что брокер уже имеет огромное количество наград, в числе которых звание лучшего Forex-брокера 2016 года в Азии, лучшего Forex-брокера 2015 года, инновационного Forex-бренда Азии, лучшей торговой web-платформы 2015 года и другие. Полный список полученных наград можно просмотреть на сайте InstaForex.