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Топливно-энергетический комплекс
Владелец "Лубныфарм" Некрасов сконцентрировал 86% Полтава-банка
14:38 25.04.2017 |
Физическое лицо Александр Некрасов, владелец фармацевтической компании "Лубныфарм", сконцентрировал 86,0536% акций Полтава-банка.
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Пакет акций Некрасова в Полтава-банке увеличился с 45,3651% до 86,0536%.
Увеличение пакет связано с тем, что Александр Некрасов выкупил у своего сына - Константина - его долю в банке (39,8% акций).
Некрасов является председателем набсовета фармацевтической компании "Лубныфарм" и ее крупнейшим акционером.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов Полтава-банк занимал 42-е место (1,837 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
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