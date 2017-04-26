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Топливно-энергетический комплекс
Deloitte представил начальный отчет реализации проекта корпоратизации "Энергоатома"
14:11 25.04.2017 |
Международная консалтинговая компания Deloitte презентовала начальный отчет о реализации проекта по корпоратизации Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба генерирующей компании.
"Компания Deloitte, которую Европейский банк реконструкции и развития выбрал консультантом для "Энергоатома", представила начальный отчет о реализации проeкта по корпоратизации компании, в котором осветила основные шаги рeализации проeкта", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, рeализация проeкта по корпоратизации предусматривает осуществление 39 основных мероприятий, которые будут проходить в 3 этапа.
"Первый этап заключается в изучении и оценке существующей в Украине законодательной базы. Одним из основных вопросов на этом этапе является выполнение постановлений Кабмина №142 и №143, касающихся новых требований к управлению государственными унитарными предприятиями, приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №248, который предусматривает разработку проекта Устава "Энергоатома" в новой редакции в соответствии с условиями кредитного соглашения между НАЭК "Энергоатом" и ЕБРР", - сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, на втором этапе планируется подготовка дорожной карты корпоратизации, проведение анализа и проектирования эффективной организационно-управленческой структуры, определение и обобщение прав и обязательств компании и определение роли государства.
По информации "Энергоатома", во время третьего этапа будут оформлены вопросы корпоративного управления, в том числе роль и ответственность правления директоров, утверждение и наделение их полномочиями, построение системы финансового контроля, а также подотчетность руководства компании. На завершающем этапе будет осуществлена разработка проекта 10-летнего плана развития "Энергоатома", в котором будут рассмотрены вопросы управления финансами и привлечения долгосрочного капитала.
"Именно корпоратизация открывает для нас много новых возможностей. В то же время, сейчас на процесс корпоратизации накладываются законодательные изменения о создании наблюдательных советов. Для того, чтобы гармонизировать эти процессы, необходимо провести напряженную совместную работу", - приводятся в сообщении слова президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.
В пресс-службе отметили, что работа компании Deloitte должна проходить в тесном контакте с Кабмином, Государственной инспекцией ядерного регулирования, кредиторами "Энергоатома" и Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.
Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.
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