ЧАО "Украинская керамическая группа" (Славянск Донецкой обл.) по итогам 2016 года сократила чистую прибыль в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до 805,4 тыс. грн.

Согласно годовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход от реализации продукции вырос в 2016 году в 4,8 раза - до 2,615 млн грн, другие операционные доходы сократились в 3,4 раза - до 8 млн грн.

Нераспределенная прибыль выросла на 1,2% - до 67,866 млн грн, краткосрочные обязательства выросли в 14 раз и составили 3,89 млн грн, долгосрочные на конец 2016 года у предприятия отсутствовали.

"Украинская керамическая группа" (до 2009 года - "Южно-октябрьские глины "ЮГ") создано в 1993 году. Добычу глины не осуществляет в связи с завершением в 2009 году разработки месторождения в Донецкой области. В настоящее время занимается сдачей в аренду и куплей-продажей недвижимости.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Украинская керамическая группа" на внеочередном общем собрании 10 января 2017 года приняли решение привлечь EUR2 млн на пополнение оборотного капитала от World Ceramic Investments B.V. (Амстердам, Нидерланды), владеющего 33,7% акций компании.

К концу 2016 году "Украинская керамическая группа" являлась, в частности, собственником 48,9% акций ЧАО "Зевс Керамика" (Славянск Донецкой обл.; на январь 2017 года "Зевс Керамика" оценивает свою долю на украинском рынке керамических изделий на уровне 5-6%).

Согласно данным предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый убыток в 2015 году сократился на 36,9% по сравнению с 2014 годом - до 4,157 млн грн, чистый доход вырос в 2,7 раз и составил 28,625 млн грн.

Основными акционерами ЧАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2015 года являлись World Ceramic Investments B.V. (38,7774%, Амстердам, Нидерланды), Анатолий Левит и генеральный директор предприятия Виктор Левит (по 24% и 23,4% соответственно) и Watts, Blake, Bearne and Company Limited (13,73%, Великобритания).

Уставный капитал ЧАО "Украинская керамическая группа" на 24 апреля 2017 года составлял 1,1648 млн грн.