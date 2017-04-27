ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепропетровск) по итогам 2016 года снизило чистый доход на 11,6% по сравнению с 2015 годом - до 5 млрд 52,242 млн грн с 5 млрд 714,501 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2016 году завод нарастил чистый убыток на 40,3% - до 1 млрд 136,428 млн грн с 809,727 млн грн.

Отрицательный финансовый результат до налогообложения за год возрос на 42,5% - до 1 млрд 313,086 млн грн.

Непогашенный убыток к концу года составил 705,265 млн грн.

"Интерпайп НТЗ" в 2016 году произвел 100,993 тыс. тонн бесшовных труб (в 2015 году - 96,994 тыс. тонн), 43,297 тыс. тонн обсадных труб и муфт к ним (57,072 тыс. тонн), а также 105,298 тыс. тонн цельнокатаных железнодорожных колес (93,599 тыс. тонн).

Согласно отчету, география поставок продукции завода распределяется по регионам таким образом: Россия - 32,76%, страны СНГ - 4,03%, Грузия - 0,39%, страны Прибалтики - 0,19%, дальнее зарубежье - 38,50%. В сравнении с 2015 годом, поставки в РФ увеличились на 11,38%, уменьшились поставки в дальнее зарубежье на 3,47%, а также уменьшились поставки в страны СНГ на 8,83%.

География поставок продукции завода в 2015 году распределялась по регионам таким образом: Украина - 22,78%, РФ - 21,38%, страны СНГ - 12,86%, Грузия - 0,17%, страны Балтии - 0,83%, дальнее зарубежье - 41,97%. В 2014 году география поставок была такая: Украина - 21,5%, РФ - 39,7%, страны СНГ - 8,1%, Грузия - 0,4%, страны Балтии - 0,2%, дальнее зарубежье - 30,1%.

Предприятие планирует произвести и реализовать в 2017 году не менее 339,5 тыс. тонн готовой продукции, при этом планируется, что чистый доход общества составит не менее 7,7 млрд грн.

Как сообщалось, "Интерпайп НТЗ" в 2016г нарастил текущие обязательства на 31% - до 7 млрд 835,367 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли на 13,3% - до 3 млрд 671,147 млн грн. В то же время увеличилась дебиторская задолженность на 7,9% - до 8 млрд 140,995 млн грн.

Активы "Интерпайп НТЗ" в 2016 году возросли на 10,6% - до 11,98 млрд грн, в том числе основные средства - на 7,8%, до 3,027 млрд грн.

Численность работников предприятия за год сократилась на 3,4% - до 4,612 тыс. чел.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, Saleks Investments Limited - 60% и Interpipe Limited - 21,8405%.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.