Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Бахмутский аграрный союз" в 2016г увеличил продажи свинины почти на 5%
15:49 26.04.2017 |
ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (Донецкая обл.) предприятие по производству свинины, в 2016 году увеличило продажи свинины на 4,9% по сравнению с 2015 годом - до 15,28 тыс. тонн свинины (в живом весе).
Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НЦКБФР, в прошлом году чистый убыток ЧАО составил 55,9 млн грн, против чистой прибыли 59,8 млн грн в 2015 году.
Валовой убыток "Бахмутского аграрного союза" в 2016 году составил 40,5 млн грн, операционный убыток - 57,5 млн грн.
Чистый доход от реализации продукции ЧАО за прошлый год сократился на 9,8% - до 371,6 млн грн по сравнению с 2015 годом.
ЧАО "Бахмутский аграрный союз" является свиноводческим подразделением агропромышленного холдинга "Бахмутский аграрный союз", который занимается выращиванием зерновых и технических культур, производством собственных комбикормов, свинины и др.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
|Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко
|Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
|Реестр военнообязанных. Почему "косить" от армии станет почти невозможно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Dragon Capital возобновила работу после изъятия техники
|S&P повысил рейтинги Приватбанка с SD до ССC+/С
|"Тедис Украина" начала процесс смены бенефициаров - Луценко
|"Бахмутский аграрный союз" в 2016г увеличил продажи свинины почти на 5%
|Насалик анонсировал перевод энергоблока Трипольской ТЭС на газовый уголь
|"Индар" по итогам 2016г увеличил чистую прибыль в 3,5 раза
Это интересно
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором