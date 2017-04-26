ЧАО "Бахмутский аграрный союз" (Донецкая обл.) предприятие по производству свинины, в 2016 году увеличило продажи свинины на 4,9% по сравнению с 2015 годом - до 15,28 тыс. тонн свинины (в живом весе).

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НЦКБФР, в прошлом году чистый убыток ЧАО составил 55,9 млн грн, против чистой прибыли 59,8 млн грн в 2015 году.

Валовой убыток "Бахмутского аграрного союза" в 2016 году составил 40,5 млн грн, операционный убыток - 57,5 млн грн.

Чистый доход от реализации продукции ЧАО за прошлый год сократился на 9,8% - до 371,6 млн грн по сравнению с 2015 годом.

ЧАО "Бахмутский аграрный союз" является свиноводческим подразделением агропромышленного холдинга "Бахмутский аграрный союз", который занимается выращиванием зерновых и технических культур, производством собственных комбикормов, свинины и др.