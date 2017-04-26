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Топливно-энергетический комплекс
"Индар" по итогам 2016г увеличил чистую прибыль в 3,5 раза
08:15 26.04.2017 |
Производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) по итогам 2016 года увеличил размер чистой прибыли в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом - до 29,968 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее валовая прибыль за год выросла на 46,35% - до 169,586 млн грн, чистый доход - на 37,55%, до 347,852 млн грн.
Как сообщалось, по итогам 2015 года производитель сократил размер чистой прибыли в 8,8 раза по сравнению с 2014 годом - до 8,471 млн грн.
ЧАО "Индар" создано решением Кабинета министров Украины в 1997 году на базе Киевского мясокомбината. 70,7% его акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский мясокомбинат". В 2012 году государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК "Укрмедпром", была продана компании Storke Holdings Limited (Белиз).
Согласно данным системы раскрытия НКЦБФР, к концу 2016 года ГАК "Укрмедпром" принадлежит 70,7016% акций "Индара", а Luraq investments limited (Кипр) - 29.2860%.
Правительство Украины в марте 2014 года утвердило перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в который вошло, в частности, ЧАО "Индар".
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