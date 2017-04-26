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Топливно-энергетический комплекс
"Коминмет" в 2016г сократил чистый доход более чем на четверть
22:11 25.04.2017 |
ПАО "Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна" ("Коминмет") по итогам 2016 года сократило чистый доход на 26,7% по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 410,137 млн грн с 1 млрд 924,171 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ПАО "Коминмет" завершило 2016 год с чистым убытком в размере 60,273 млн грн, тогда как по итогам 2015 года оно получило 197,527 млн грн чистой прибыли.
Непогашенный убыток предприятия к концу прошлого года составил 185,621 млн грн.
Завод в 2016 году, в частности, произвел 116,625 тыс. тонн стальных труб и 1,409 оцинкованных стальных труб, в то время как в 2015-м - 173,527 тыс. тонн стальных труб и 3,094 оцинкованных стальных труб.
В 2017 году планируется изготовление нового сортамента труб по американскому стандарту ASTM 500.
Как сообщалось, за год "Коминмет" сократил текущие обязательства на 18,9% - до 706,733 млн грн, долгосрочные - на 71,5%, до 70,896 млн грн. Дебиторская задолженность снизилась на 17,7% - до 708,817 млн грн.
Активы предприятия в 2016 году снизились на 36,1% - до 711,940 млн грн, тогда как основные средства - на 89,7%, до 11,529 млн грн.
Численность работников метзавода за прошлый год снизилась на 44 чел. с 997 чел.
"Коминмет" специализируется на производстве стальных труб, покрытии металлов и выпуске товаров народного потребления.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ООО "Компания по управлению активами "Цимеконинвест" (Днепр) находится 10,0577% акций.
Уставный капитал ПАО составляет 117,863 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
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