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Топливно-энергетический комплекс
"Свинец" в 2016 г. нарастил прибыль на 31%
16:25 25.04.2017 |
ЧАО "Свинец" (Константиновка Донецкая обл.), специализирующееся на производстве свинца в чушках и переработке лома цветных металлов, по итогам работы в 2016 году увеличило чистую прибыль на 31% по сравнению с 2015 годом - до 563 тыс. грн.
Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ЧАО в 2016г сократило чистый доход на 57,8%, до 220,652 млн грн.
Непогашенный убыток предприятия к концу прошлого года составил 6,789 млн грн.
По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности физлиц-резидентов Анатолия, Галины и Алины Фесенко находится по 24% акций предприятия, у Натальи Тимченко - 11%.
Уставный капитал ЧАО "Свинец" составляет 37,891 млн грн, номинал акции - 1 грн.
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