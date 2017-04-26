ПАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" ("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.) в 2016 году нарастило консолидированный чистый доход на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 610,569 млн грн с 1 млрд 526,489 млн грн.

Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Интерпайп НМТЗ" завершил 2016 год с чистым убытком в размере 233,620 млн грн, тогда как по итогам 2015 года была чистая прибыль 394,734 млн грн.

Нераспределенная прибыль предприятия на конец года составила 447,452 млн грн.

Его отрицательный финрезультат до налогообложения (доналоговый убыток) составил 270,738 млн грн, тогда как в 2015 году был положительный финрезультат до налогообложения в размере 453,033 млн грн.

В 2016 году предприятие произвело 104,737 тыс. тонн труб (в 2015-м - 100,785 тыс. тонн).

Предприятие реализовало на экспорт 55,971 тыс. тонн труб. Экспорт составил 54,8% общего объема реализации.

Основными рынками сбыта продукции в 2016г являлись: Украина, страны СНГ, страны дальнего зарубежья (в частности, страны Европейского Союза). География поставок предприятием труб нефтяного сортамента диаметром 159-530 мм распределяется по регионам таким образом: Страны Европы - 40,5%, СНГ - 3,4%, Украина - 54,9% страны Ближнего Востока - 1,2%.

Основными рынками сбыта продукции общества в 2015 году являлись: Украина, страны СНГ, страны дальнего зарубежья (в частности, страны Европейского Союза). География поставок предприятием труб нефтяного сортамента диаметром 159-530 мм распределяется по регионам таким образом: Страны Европы - 33,9%, РФ - 0,9%, другие страны СНГ - 22,6%, Украина - 42,6%.

В 2017 году предварительно планируется произвести и отгрузить труб на сумму 1 млрд 587,684 млн грн.

Как сообщалось, в 2016 году "Интерпайп НМТЗ" сократил текущие обязательства на 8,5% - до 1 млрд 732,270 млн грн, долгосрочные обязательства - на 0,8%, до 56,361 млн грн. В то же время завод снизил дебиторскую задолженность на 17% - до 1 млрд 833,183 млн грн.

Активы "Интерпайп НМТЗ" в 2016 снизились на 13,5% - до 2,533 млрд грн, в том числе основные средства снизились на 14,3% - до 349,976 млн грн.

Численность работников предприятия за год возросла на 5,2% - до 1,903 тыс. чел.

"Интерпайп" - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания. Входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

"Интерпайп НМТЗ" специализируется на производстве сварных труб для нефтегазовой отрасли, машиностроения, строительства и других отраслей промышленности.

По данным предприятия на конец 2016 года, компания Interpipe Limited (Кипр) владеет 89,239% акций завода.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НМТЗ" - 50 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.