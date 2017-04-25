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Топливно-энергетический комплекс
Набсовет "Нафтогаза Украины" возглавил Пол Уорвик
17:08 24.04.2017 |
Наблюдательный совет (НС) НАК "Нафтогаз Украины" возглавил Пол Уорвик (Paul Warwick), сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
П.Уорвик был избран главой набсовета на внеочередном заседании органа 21 апреля.
Ранее П.Уорвик занимал должность заместителя главы НС "Нафтогаза", является независимым членом совета.
Как сообщалось, 14 апреля НС "Нафтогаза Украины" одобрил отставку с поста главы совета Юлии Ковалив.
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