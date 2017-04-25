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Брокер RoboForex подготовил новые Форекс вебинары
16:50 24.04.2017 |
Брокер RoboForex знает, что для покорения больших высот на финрынке нужно иметь определенный багаж знаний и опыта, а также быть в курсе последних тенденций на мировых рынках. Специально для повышения эффективности торговли своих клиентов компания проводит еженедельные Форекс-вебинары.
В ближайшие пять дней специалисты брокера RoboForex представят трейдерам информацию касательно стратегий «Торговый хаос», «Прайс Экшен», «Экстра» и индикатора «Heiken Ashi». Помимо этого, участников Форекс-вебинаров ждет тема кросс-курсов по швейцарской нацвалюте и единой евровалюте.
Подробные данные о времени проведения online-семинаров и темах можно узнать на сайте RoboForex. Отметим, что вебинары-Форекс компания проводит бесплатно. На сайте «РобоФорекс» трейдеры-новички также могут в специальном разделе получить сведения о расписании торговых сессий и выходных днях мировых банков. Если какой-то информации клиенты брокера не нашли на сайте, то они могут уточнить ее в службе поддержки посредством чата, электронной почты или обратного звонка.
По материалам: IAFT News
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