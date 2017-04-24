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Физлицо Городницкий сконцентрировал 54,6% Радабанка
10:58 24.04.2017 |
Физическое лицо Владимир Городницкий сконцентрировал 54,565% Радабанка (Днипро).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Пакет акций Владимира Городницкого увеличился с 49,7% до 54,6%.
Доля Татьяны Городницкой в банке увеличилась с 27,03% до 30,2%.
При этом пакет акций Игоря Городницкого уменьшился с 20,5% до 13,43%.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 58-е место (819,4 млн гривен) среди 93 действующих банков.
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