Финансовые новости
- |
- 21.04.17
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Grand Capital провел Форекс-семинары в ЮАР
17:37 21.04.2017 |
Брокер Grand Capital продолжает проводить Форекс-семинары в Южно-Африканской Республике с целью повысить уровень знаний трейдеров этой страны для эффективной их работы на финрынке.
Так, компания провела 08.04.17 и 09.04.17 семинары Форекс в ЮАР, в которых приняло участие порядка 150 трейдеров. По словам партнера Grand Capital, организатора образовательных мероприятий Innocent Thembokuhle, для жителей ЮАР эти семинары имеют особую важность. Для проведения семинаров была продумана специальная программа, приглашены представители главного офиса Grand Capital и опытный трейдер Хайко Воррис. В Innocent Thembokuhle также сообщили о планах открыть в ЮАР новую школу трейдинга.
Отметим, что первый Форекс-семинар был проведен в городе Секунде. В рамках этого мероприятия его участники ознакомились с основами торговли на финрынке, узнали, как добиться успеха в трейдинге, как анализировать рынок и прибыльно инвестировать. Второй Форекс-семинар прошел в Эмалахлени, и его участниками стали жители ЮАР, которые стремятся начать свою бизнес-деятельность на Форекс.
По материалам: IAFT News
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине замедлился спад промпроизводства
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и зачем разгоняет "зраду" с Мартыненко и перевыборами
|Антимонопольный комитет Украины просит наложить арест на имущество "Газпрома"
|ОРДЛО отрезают от украинской энергии
|Зачем Ангела Меркель едет в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Grand Capital провел Форекс-семинары в ЮАР
|Сергей Тигипко ушел с поста главы ТАСкомбанка
|НБУ считает рисковой продажу "Приватбанка" в одни руки: просит подключиться международных инвесторов
|Приватбанк нанял советников для переговоров с бывшими акционерами по реструктуризации кредитов
|НБУ оценивает необходимость допдокапитализации Приватбанка в 30 млрд гривен
|"Краснодонуголь" в 2016г сократил чистый убыток на 21,9%
Численность работников предприятия за прошлый год сократилась на 12,7% - до 9,584 тыс. чел. Согласно проекту решения собрания, находящегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", акционеры намерены погасить полученные в 2016 году убытки за счет прибыли будущих периодов.
Это интересно
|Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом
|MasterCard добавит сканер отпечатка пальцев на платежные карты
|Citroen выпустил "кроссовер для людей"