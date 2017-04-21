Брокер Grand Capital продолжает проводить Форекс-семинары в Южно-Африканской Республике с целью повысить уровень знаний трейдеров этой страны для эффективной их работы на финрынке.

Так, компания провела 08.04.17 и 09.04.17 семинары Форекс в ЮАР, в которых приняло участие порядка 150 трейдеров. По словам партнера Grand Capital, организатора образовательных мероприятий Innocent Thembokuhle, для жителей ЮАР эти семинары имеют особую важность. Для проведения семинаров была продумана специальная программа, приглашены представители главного офиса Grand Capital и опытный трейдер Хайко Воррис. В Innocent Thembokuhle также сообщили о планах открыть в ЮАР новую школу трейдинга.

Отметим, что первый Форекс-семинар был проведен в городе Секунде. В рамках этого мероприятия его участники ознакомились с основами торговли на финрынке, узнали, как добиться успеха в трейдинге, как анализировать рынок и прибыльно инвестировать. Второй Форекс-семинар прошел в Эмалахлени, и его участниками стали жители ЮАР, которые стремятся начать свою бизнес-деятельность на Форекс.





По материалам: IAFT News

