Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в первом квартале 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с первым кварталом 2016 года на 15,6% – до 12,638 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 3 месяца 2017 года составили 10,108 миллиарда гривень (80%), недоплата – 2,53 миллиарда гривень.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 12,477 миллиона гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-март текущего года увеличилась по сравнению с январем-мартом 2016 года до 23,838 миллиарда кВт-ч с 22,908 миллиарда кВт-ч. В первом квартале этого года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 57,2%.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению 2015 годом на 9,6% – до 43,129 миллиарда гривень.