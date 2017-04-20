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Verum Option снова признан лучшим брокером бинарных опционов
13:56 20.04.2017 |
Общая позитивная динамика последнего итогового периода продемонстрировала стремление основных участников рейтинга к его вершине. В марте мы увидели резкий рывок вперед у большинства бинарных брокеров, что позитивно отразилось на позициях каждого из них.
Аналитические
данные МОФТ зафиксировали общий рост торговых оборотов среди самых
востребованных бинарных брокеров, но не обошлось и без потерь. Однако,
как и прежде, самые достойные компании получили заслуженные ими позиции в
Рейтинге МОФТ.
На вершине рейтинга стабильно зафиксировалась Verum Option. С каждым месяцем эта компания улучшает свои показатели, и на данный момент ее отрыв от конкурентов является более чем существенным. Такая активность лидера рынка является своего рода стимулом для остальных его участников и влияет на общее развитие бинарного сегмента.
2-е место с приростом оборотов в два раза сохраняет за собой OlympTrade. Эта компания впервые продемонстрировала такие высокие результаты, что говорит об увеличении ее активного клиентского трафика и заинтересованности трейдеров в услугах бинарных брокеров.
Закрывает ТОП-3 Рейтинга бинарных опционов МОФТ компания FinMax, сумевшая прибавить четыре позиции и подняться с 7-й на третью ступеньку. Продемонстрировав самые крупные торговые обороты за весь период, компания заслуженно заняла максимально высокую позицию в рейтинге.
Четвертое место отвоевала компания Binomo, перешагнувшая одну ступень рейтинга вверх. Восхождение брокера обусловлено больше отсутствием конкурентов, нежели торговым приростом, поэтому Binomo нужно позаботиться о последнем уже начиная с апреля.
На границе ТОП-5 разместилась IQ Option со спадом торговых оборотов и потерей клиентских симпатий. Компания уже несколько месяцев подряд демонстрирует общее снижение, теряя позиции в рейтинге.
На шестом месте с плюсом в две позиции разместилась InstaForex. Эта компания приняла участие в общей гонке за лидерство и смогла нарастить свои торговые обороты. Судя по всему, InstaForex внедрила новые методы привлечения клиентов, потому как в компании зафиксировано увеличение клиентского трафика.
Седьмое место, также с приростом, досталось Grand Capital. Она прибавила целых три позиции, переместившись с границы рейтинга в более безопасную его зону за счет увеличения торговых оборотов.
На 8-й позиции разместилась Corsa Capital. Компания впервые вошла в число самых востребованных бинарных брокеров. О ее дальнейших успехах сможем судить из будущих показателей.
Девятое место заняла MFX Broker. Компания смогла вернуться в рейтинг после того, как в прошлом месяце покинула его. Но на данном этапе видно, что MFX Broker не завершила «работу над ошибками» и все еще остается в зоне риска.
Закрывает ТОП-10 бинарного рейтинга Binary.com с колоссальными потерями в 6 ступеней. Эта компания одна из немногих не заняла активной позиции, ориентированной на увеличение своих торговых показателей, в результате чего была смещена конкурентами на границу рейтинга.
Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.
По материалам: IAFT News
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