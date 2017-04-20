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"Укрпочта" в мае предложит Верховной Раде разрешить ей ведение финдеятельности - глава компании
11:48 20.04.2017 |
ПАО "Укрпочта" намерено в мае текущего года выступить с законодательной инициативой относительно разрешения на ведение компанией финансовой деятельности.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.
Он отметил, что компания уже готовит соответствующий законопроект.
"Уверен, что это необходимо"- подчеркнул И.Смелянский.
ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.
"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.
К концу 2016 года уставной капитал ПАО "Укрпочта" составлял 359,255 млн грн. Кроме того, 6,46 млрд грн составлял капитал в дооценке. Всего собственный капитал предприятия составлял 7,165 млрд грн.
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