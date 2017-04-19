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Топливно-энергетический комплекс
Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен начать работу в порту Южный до конца этого года
08:48 19.04.2017 |
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 18 апреля на встрече с представителями P&O Maritime, дочернего предприятия DP World, сообщили в Мининфраструктуры (МИУ).
Министр отметил, что приход такого крупного инвестора в Украине - это шанс для страны. "Именно мировой инвестор, который будет работать в Украине, может дать государству перспективу в морских грузовых перевозках, привлечь груз в Украину, создать добавленную стоимость госпредприятиям морской отрасли", - сказал Омелян.
Министр подчеркнул, что привлечение DP World может дать Украине возможность получить миллиардные инвестиции в морскую отрасль.
На встрече было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители МИУ, Администрации морских портов, ГП "МТП Южный", Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабмине, Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Эта рабочая группа должна разработать дорожную карту о возможных путях инвестирования в портовую инфраструктуру Украины "с четким определением сроков и инструментария", отметили в МИУ.
Напомним, в январе текущего года сообщалось, что DP World интересуется концессией в порту Южный и, кроме того, холдинг готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта.
13 октября 2016 года в Киеве МИУ подписало меморандум о сотрудничестве с DP World о реализации проекта развития буксирного флота в Одесском порту компанией P&O Maritime (входит в DP World). МИУ тажке презентовало возможности для инвестирования в другие порты Украины, в частности - в Черноморск и Южный.
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