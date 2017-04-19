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Топливно-энергетический комплекс
МакДональдз продал рестораны в оккупированном Крыму
21:00 18.04.2017 |
Компания МакДональдз Украина подтвердила продажу помещений в Крыму, которые принадлежали ей до аннексии полуострова в 2014 г. Детали сделки не разглашаются. Об этом сообщает Крим.Реалії.
"С апреля 2014 г. у компании МакДональдз в Украине не было возможности вести бизнес в помещениях ресторанов МакДональдз в Симферополе и Ялте, и она продала эти помещения. Условия продажи являются конфиденциальными ", - заявили в пресс-службе МакДональдз Украина.
Ранее в руководстве украинского МакДональдз опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.
Накануне один из крымских оккупационных ресурсов сообщал, что бывшие рестораны сети МакДональдз в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания Мир Бургер в помещении, где раньше располагался ресторан МакДоналдьдз. Алексей Чернявский, который представился местным журналистам владельцем сети фастфуда, заявил, что купил помещение ресторана в McDonald's.
Ранее российская сеть быстрого питания РусБургер заявила, что уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе.
Крымские рестораны МакДональдз были закрыты 3 апреля 2014 г. "по производственным причинам". Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.
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