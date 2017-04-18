Хозяйственный суд Киева 18 апреля признал недействительными 10 торговых марок Сбербанка, лишил его доменного имени sberbank.ua и запретил использовать торговую марку "Сбербанк".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка, передают Українські Новини.

15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк".

Ощадбанк считает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины (свидетельство №82116 от 10.09.2007 года).

"Мы отстояли законные интересы Ощадбанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 10 апреля получил от Саида Гуцуриева пакет документов для покупки 77,5% акций Сбербанка.

14 апреля также были получены документы от Григория Гусельникова на покупку 22,5% акций банка.

В настоящее время владельцем Сбербанка является Сбербанк России.