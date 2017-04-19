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Топливно-энергетический комплекс
Украина заместила российские комплектующие для ракеты-носителя "Циклон-4М"
08:06 18.04.2017 |
КБ "Южное" полностью выполнило импортозамещение российских комплектующих для изготовления ракеты-носителя "Циклон-4М"
Об этом на пресс-конференции в Днипре по поводу Всемирного дня космонавтики заявил генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев, сообщает корреспондент Укринформа.
«Сегодня мы в процессе отладки ракеты «Циклон-4М», на которой полностью выполнено импортозамещение российских комплектующих нашими, американскими и канадскими. Ракетой заинтересовалась Канада, которая запускает собственную космическую программу. В течение ближайших четырех лет под канадскую программу начнем поставлять туда ракеты-носители нового поколения», - сказал Дегтярев.
Относительно других проектов он сообщил, что сейчас, после аварии с американской ракетой-носителем «Антарес», которая комплектовалась российскими двигателями, КБ, по заданию американцев, разработало для этой ракеты собственные двигатели. Переустановка их на ракету прошла профессионально и в дальнейшем имеет перспективы, отметил Дегтярев.
Сейчас КБ поставляет двигатели для ракеты «Вега» - носителя для европейской космической программы «Горизонт-2020». Уже состоялось пять успешных пусков.
Также, как отметил генеральный конструктор, есть перспективы возрождения международного проекта «Морской старт». «В 2014 году были попытки его закрыть. Мы попросили отдать все оборудование нам с условием, что КБ найдет компанию, которая купит и продолжит эксплуатировать эту программу. На данный момент есть заинтересованность трех американских корпораций в покупке проекта и оборудования, включая такой гигант аэрокосмической отрасли, как Boeing», - сказал Дегтярев.
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