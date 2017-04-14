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Фонд гарантирования рассказал о выводе денег из банка "Киевская Русь" через австрийский Meinl Bank
08:53 14.04.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в прокуратуру по факту выведения прежним владельцем банка «Киевская Русь» 44 млн долл. из банка в июле 2015 года с использованием корреспондентского счета в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).
Как сообщила пресс-служба фонда, на корреспондентском счете банка «Киевская Русь» в Meinl Bank в день введения временной администрации, 19 марта 2015 года, было 44 млн долл. США, однако эти средства в июле 2015 года были списаны австрийским банком в счет выполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, фактическим владельцем которой был прежний владелец банка «Киевская Русь».
«На сегодня по факту противоправного завладения средствами банка бывшим его акционером, по заявлению уполномоченного лица Фонда гарантирования, органы прокуратуры начали уголовное производство. Банк «Киевская Русь» в указанном уголовном производстве выступает потерпевшей стороной», - отмечается в сообщении фонда.
Также Фонд гарантирования сообщил, что активы из банка «Киевская Русь» до введения временной администрации, помимо коррсчета в Meinl Bank, выводились через схемное кредитование юридических лиц и приобретение или принятие в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг.
По информации фонда, независимые оценщики оценили рыночную стоимость активов банка «Киевская Русь» в 1,34 млрд грн, в то время как стоимость активов банка по его отчетности составляла 5,63 млрд грн, или в 4 раза больше.
При этом, как отмечается в сообщении, сумма подтвержденных требований кредиторов банка составляет 5,38 млрд грн, а вкладчики финучреждения получили возмещение через Фонд гарантирования в размере 2,13 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по рекомендации Фонда гарантирования 17 июля 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Киевская Русь», в котором с 19 марта 2015 года работала временная администрация.
Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.
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