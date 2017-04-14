Ашан планирует увеличить свое присутствие на украинском рынке продовольственного ритейла. Сеть собирается открыть первый "магазин у дома" до конца этого года, рассказали LIGA.net три источника: руководитель продовольственной сети, компании-поставщика и специалист по недвижимости. "Ашан заинтересован развивать сеть только в Киеве, новые торговые точки появятся в каждом районе города. Всего около 10 объектов на первом этапе", - сообщил LIGA.net руководитель столичной продовольственной сети. По его информации, торговые точки откроются под брендом Ашан. Директор по развитию Ашан Украина Владимир Строкань от комментариев отказался.

Развитие новой сети позволит ритейлеру ускорить темпы развития. Чтобы реализовать задуманное, французскому ритейлеру потребуется согласие своего украинского партнера - Игоря Баленко.

Кризис развития

Ашан готовится к развитию собственной сети "магазинов у дома" около двух лет, сообщают собеседники LIGA.net. "Это нормальный путь для развития каждого ритейлера в Украине. Удивительно, что они так долго думали", - говорит директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

Auchan Group - один из крупнейших ритейлеров в мире. На начало 2016 года в управлении французской компании находились 962 гипермаркета, 379 торговых центров, около 2900 "магазинов у дома". Ритейлер работает в 16 странах мира, а его выручка в 2015 году составила 54,2 млрд евро. Сейчас в Украине работают 11 гипермаркетов Ашан, последний из которых открыт осенью 2015 года. Кроме того, Ашану принадлежит 10% в сети супермаркетов Фуршет.

Почему компания решила усиливать присутствие в Украине именно сейчас? В прошлом году продажи многих продовольственных ритейлеров в денежном выражении выросли всего на 5-7%. В этом году ситуация существенно не изменится.

Сеть "магазинов у дома" позволит Ашану решить проблему нехватки в Украине крупных площадок для открытия гипермаркетов, рассказывает партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. Помещений и земельных участков в Киеве и городах-миллионниках немного, что может быть одной из причин медленного развития сети в Украине.

Низкие темпы развития не позволяют компании нарастить свою долю на рынке. В 2015 году Ашан занимал 1,8% украинского рынка ритейла, свидетельствуют данные GT Partners Ukraine. Для сравнения: в этот же период Metro Cash & Carry контролировал 2,2%, Fozzy Group (сеть Фора, Сільпо, Fozzy C&C) - 9,7%, а АТБ - 9,8% рынка.

Догнать конкурентов можно за счет развития нового формата, где стоимость открытия магазина ниже. В открытие одного "магазина у дома" в среднем нужно вложить около 1 млн грн, а в супермаркет - не менее 8 млн грн, рассказывал LIGA.net управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий.

Определенная категория потребителей предпочитает делать покупки в "магазинах у дома", а не ездить в гипермаркет, отмечает Ращупкин. Даже немецкий ритейлер Rewe Group (сеть Billa) открывает торговые точки меньшей площади, чем обычно. "Эта практика применяется только в Украине", - уточняет Ращупкин.

Право вето

Реализовать свои планы Ашану может помешать давняя договоренность со своим украинским партнером Игорем Баленко, с которым они вместе владеют сетью Фуршет. Как стало известно LIGA.net, в соглашении между ними прописаны строгие ограничения. Без согласия французов Баленко не может развивать на территории Украины сеть гипермаркетов, а Ашан - супермаркетов и магазинов у дома. "Ведем переговоры", - сообщил LIGA.net Игорь Баленко.

Даже если партнерам удастся договориться, Ашан столкнется с жестким конкурентным полем. "Не секрет, что многие украинские ритейлеры готовы платить за аренду больше, но не дать Ашану возможности открыть новый магазин", - рассказал LIGA.net специалист по коммерческой недвижимости на правах анонимности.

Сети опасаются тактики французского ритейлера, который первое время может продавать товары по цене ниже закупочной. Таким образом он активно привлекает клиентов в свой новый магазин и вытесняет конкурентов.