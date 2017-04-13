Энергохолдинг ДТЭК закупает 600 тыс. тонн угля в ЮАР, сообщила пресс-служба компании.

"ДТЭК подтверждает закупку 600 тыс. тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавляют, что это первый в истории Украины прецедент закупки на дальних рынках таких существенных объемов антрацита в столь сжатые сроки.

"Таким образом, ДТЭК начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. В настоящее время для накопления антрацита временно остановлены Криворожская и Приднепровская ТЭС компании. При необходимости покрыть дефицит мощности в энергосистеме станции будут подключаться к работе по команде диспетчеров ОЭС Украины", - отмечают в энергохолдинге.

По данным ДТЭК, сейчас основная нагрузка ложится на ТЭС, работающие на газовой группе угля. "Проблем с обеспечением марки Г на ТЭС ДТЭК нет. Компания пересмотрела планы работы угольных предприятий в 2017 году в сторону увеличения добычи углей газовой группы. Уголь газовой группы добывается на шахтах, которые находятся на подконтрольной территории. С 1 апреля на склады ТЭС ДТЭК поступило 500 тыс. т угля марки Г", - резюмируют в пресс-службе.

Как сообщалось, ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

