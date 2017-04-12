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"Укрпочта" провела ребрендинг: изменила логотип и слоган
15:31 12.04.2017 |
Публичное акционерное общество «Укрпочта» провела ребрендинг - обновила логотип и слоганы компании.
Как сообщает корреспондент УНИАН, обновленный бренд «Укрпочты» представил генеральный директор предприятия Игорь Смилянский в ходе презентации в Киеве.
Разработчиком нового бренда стала компания Saatchi&Saatchi со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Как рассказал Смелянский, новый логотип должен отображать позитивные изменения в компании.
"Эти девять месяцев мы работали над содержанием. Чтобы посылки начали доходить быстрее или вообще начали ходить. Сегодня мы начинаем менять не только содержание, но и форму... Слоган - "Головна пошта країни!" и "Здатні дивувати!". Мы даем себе год на то, чтобы вас удивлять. Потом, я надеюсь, что это станет нормой", - добавил топ-менеджер.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.
«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.
«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.
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