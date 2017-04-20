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Звенигородский сыродельный комбинат в 2016г увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
13:01 20.04.2017 |
ПАО "Звенигородский сыродельный комбинат" (Черкасская обл.) в 2016 году получило чистую прибыль в размере 16,46 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2015году.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за прошлый год выросли на 25,3% - до 284,7 млн грн.
Нераспределенная прибыль комбината по итогам 2016 года возросла в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом и составила 25,76 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании в прошлом году увеличилась на 10% - до 79,28 млн грн.
Звенигородский сыродельный комбинат основан в 1930 году.
В 2001 году "Звенигородский сыродельный комбинат" вошел в состав французской группы компаний SAVENCIA fromage & dairy - одного из крупнейших в мире производителей сыров.
Предприятие производит продукцию под торговой маркой "Звеныгора".
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