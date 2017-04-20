ПАО "Звенигородский сыродельный комбинат" (Черкасская обл.) в 2016 году получило чистую прибыль в размере 16,46 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2015году.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за прошлый год выросли на 25,3% - до 284,7 млн грн.

Нераспределенная прибыль комбината по итогам 2016 года возросла в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом и составила 25,76 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании в прошлом году увеличилась на 10% - до 79,28 млн грн.

Звенигородский сыродельный комбинат основан в 1930 году.

В 2001 году "Звенигородский сыродельный комбинат" вошел в состав французской группы компаний SAVENCIA fromage & dairy - одного из крупнейших в мире производителей сыров.

Предприятие производит продукцию под торговой маркой "Звеныгора".