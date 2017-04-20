ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2016 году получило чистый убыток 1,08 млрд грн против чистой прибыли 5,44 млн грн за 2015 год.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее активы за прошлый год увеличились на 54% - до 7,9 млрд грн.

Непокрытый убыток "Филип Моррис Украина" по итогам года составил почти 331 млн грн против нераспределенной прибыли 751,766 млн грн в 2015 году. Суммарная дебиторская задолженность выросла в 1,6 раза - до 4,7 млрд грн.

Численность сотрудников ЧАО сократилась до 785 чел. с 948 чел. в 2015 году.

Акционеры компании намерены утвердить его годовую финансовую отчетность на общем собрании 27 апреля.

Как сообщалось, Philip Morris International Inc. в 2016 году увеличила отгрузку сигарет в Украине на 14,7% по сравнению 2015 годом - до 22,014 млрд шт.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

"Филип Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M и Parliament.