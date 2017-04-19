Представительство венгерского фармацевтического производителя "Рихтер Гедеон Нрт" в Украине ПАО "Гедеон Рихтер Уа" по итогам 2016 года сократило чистую прибыль на 29,29%.

Согласно сообщению компании, результаты финансово-хозяйственной деятельности акционеры планирую обсудить на годовом общем собрании, назначенном на 27 апреля.

Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 26,81% - до 2,719 млн грн, текущие увеличились на 34,27% - до 525 тыс. грн.

Как сообщалось, в 2015 году чистая прибыль составила 396 тыс. грн против 331 тыс. грн убытка в 2014 году.

"Гедеон Рихтер УА" осуществляет деятельность по производству, оптовой и розничной торговле фармацевтическими препаратами.

Richter Gedeon принадлежат 98,16% акций "Гедеон Рихтер Уа".

Венгерский фармпроизводитель Richter Gedeon сосредоточен на открытии и разработке лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и гинекологических заболеваний. Компания присутствует в более чем 30 странах мира, имея пять производственных предприятий, 31 представительство, а также 14 коммерческих дочерних предприятий и предприятий оптовой торговли.

