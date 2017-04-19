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Топливно-энергетический комплекс
"Донецксталь"-метзавод" в 2016г сократил убыток почти втрое
15:00 18.04.2017 |
ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Донецк) в 2016 год сократило чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 2 млрд 280,025 млн грн.
Согласно информации о проведении общего собрания акционеров компании 29 апреля, непогашенный убыток к концу прошлого года составил 10 млрд 314,649 млн грн.
За год текущие обязательства предприятия возросли на 43,4% - до 28 млрд 208,234 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 78% - до 1 млрд 89,910 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО возросла на 27,9% - до 13 млрд 142,539 млн грн.
Стоимость активов за прошлый год возросла на 14,4%, - до 19 млрд 80,980 млн грн, основных средств - на 2,3%, до 1 млрд 832,457 млн грн.
Численность работников предприятия в 2016 году сократилась на 17,1% - до 6,438 тыс. чел.
"Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле коксом.
По данным предприятия на конец 2015 года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited (Кипр) находится 100% акций ЧАО.
В группу "Донецксталь", помимо указанного предприятия, входят также АО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевкокс", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1").
Уставный капитал ЧАО - 77,988 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,01 грн.
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