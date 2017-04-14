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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Укрпочта" в 2016г и I кв.-2017г сэкономила на закупках 62 млн грн

ПАО "Укрпочта" в 2016 году и первом квартале 2017 года с помощью электронной системы ProZorro сэкономила на закупках около 62 млн грн, сообщается в пресс-релизе ПАО в пятницу.

"Более 92% закупок происходит через конкурентные процедуры, среднее количество участников на торгах сейчас составляет более трех компаний, соответственно, растет конкуренция и увеличивается сумма экономии. Снижение цен на основные группы материалов относительно прошлого года составляет в среднем более 32%", - цитируется в сообщении и.о. генерального директора ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

По его словам, ближайшие шаги предприятия в системе закупок - профессиональное обучение, создание группы категорийных менеджеров, активный сбор обратной связи с рынка, централизация тендерных комитетов, поддержка, мониторинг их деятельности, нормирования потребности дирекций в расходных материалах, формирования единой системы учета и тому подобное.

Как отмечается в сообщении, в планах "Укрпочты" стать примером эффективных процедур, лучших цен и системы коммуникации с рынком и экономить на закупках до 100 млн грн в год.

ПАО "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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