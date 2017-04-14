Продажи кетчупа ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской обл.), одного из крупнейших производителей продуктов питания в Украине, в 2016 году сократилось на 3,4%, до 15,93 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), продажи майонеза выросли на 4,4%, до 9,76 тыс. тонн, консервированных овощей - на 13,4%, до 5,57 тыс. тонн, продажи соков в 2016 г составили 2,37 тыс. тонн.

Чистый убыток компании за 2016 год, по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ), сократился в 2 раза, до 167,6 млн грн, чистый доход от реализации продукции вырос на 9,7%, до 1,09 млрд грн, валовая прибыль - на 12,4%, до 349,6, операционная прибыль - на 5,5%, до 38,1 млн грн по сравнению с 2015 годом.

ЧАО "Чумак" основано в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном, Йоханом Боденом и основателем компании "Тетра Пак" Хансом Раузингом.

В марте 2008 года инвесткомпания "Драгон Капитал" (Киев) и East Capital сообщили о совместном приобретении 70% акций "Чумака" у Х.Раузинга. Формально владельцем 100% акций компании является кипрский Chumak Holdings Limited.

Компания производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту, макароны, сок, подсолнечное масло под одноименной торговой маркой.