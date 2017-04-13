ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" (Донецкая обл.) по итогам 2016 года направит на выплату дивидендов 33 млн 226,988 тыс. грн, или 0,5 грн на 1 акцию, из чистой прибыли 35,888 млн грн.

Согласно информации компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение о выплате дивидендов приняло общее собрание акционеров 29 марта 2017 года.

Наблюдательный совет общества 7 апреля определил сроки выплаты дивидендов - с 10 мая по 28 сентября 2017 года, способ выплаты - непосредственно акционерам согласно реестру акционеров по состоянию на 25 апреля текущего года.

Как сообщалось, Дружковский завод металлический изделий по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 3,1% по сравнению с этим показателем годом ранее - до 35,888 млн грн. Нераспределенная прибыль завода к концу года составила 354,483 млн грн.

Дружковский метизный завод выпускает машиностроительные и железнодорожные крепежи.

По данным предприятия на конец 2012 года, в собственности физлица Алексея Спиридонова находилось 14,9949% его акций, Елены Мищенко - 13,03%, Ирины Мищенко - 24,5167%.

По данным предприятия на 4-й квартал 2016 года, в собственности трех физлиц находятся 14,9949%, 13,03% и 24,5167%-ные пакеты акций завода.

Уставный капитал предприятия - 3,323 млн грн.