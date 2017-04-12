ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) в 2016 году обеспечил восстановление и ремонт 60 ед. основных боевых танков Т-64 и Т-80 в интересах ВС Украины, сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Стоящая на вооружении ВС Украины бронетехника прошла на мощностях ХБТЗ регламентный или капитальный ремонт в зависимости от полученных в зоне боевых действий повреждений или отработки ресурса, и фактически получила "новую жизнь", отмечается в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, качество выполненных ХБТЗ ремонтных работ проверяется заказчиком в ходе тестирования военной техники по завершении каждого этапа ремонта.

ГП "ХБТЗ" специализируется на осуществлении капитальных ремонтов и модернизации танков Т-64, Т-80, Т-72, танковых двигателей и спецтехники. С 2010 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

По данным из открытых источников, в 2014-2015 годах на мощностях ХБТЗ обеспечен ремонт, модернизация и восстановление для армии свыше 100 ед. Т-64 и Т-80 и их модификаций.