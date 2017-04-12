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Фонд госимущества хочет подать в суд на "Укртелеком" Ахметова
20:17 11.04.2017 |
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен подать в суд на компанию «Укртелеком», которую контролирует Ринат Ахметов, из-за невыполнения инвестиционных обязательств.
Об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус, который 10 апреля подал в отставку.
«В прошлом году истек срок выполнения «Укртелекомом» инвестиционных обязательств. Проводились проверки актов, консультации, дискуссии. Он («Укртелеком» –УНИАН) был куплен не только за деньги инвестора, но и за кредитные средства. В результате проверок мы пришли к выводу, что не были выполнены обязательства, и предоставили им нашу реакцию, и, соответственно, они предоставили свою реакцию. Мы будем подавать в суд и искать компромиссное решение», – сказал Билоус.
По его словам, реприватизация «Укртелекома» не даст положительного результата, а госбанки стали заложниками этой ситуации.
«После приватизации «Укртелекома» банки получили в залог пакеты акций. Могу сказать, что госбанки не очень хотят стать владельцами «Укртелекома». Ведь они не очень хорошо ориентируются в бизнесе и не знают, что делать с этими пакетами», - сказал Билоус.
При этом он отметил, что компромиссным выходом будет передача банкам миноритарных пакетов акций.
«В мире это происходит таким образом, что банки получают миноритарные пакеты и гарантии от инвестора по выкупу этих пакетов в будущем. Этот вариант обсуждался и, я думаю, будет обсуждаться в дальнейшем, чтобы выйти на нормальную ситуацию.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает, что компания ЕСУ, которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком» и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, не выполнила ряд обязательств по договору приватизации «Укртелекома».
В марте 2011 года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на 92,79% акций «Укртелекома».
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