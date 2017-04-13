



ЧАО "Коростенский завод МДФ" (Житомирская обл.), крупный украинский производитель плит МДФ и ламината, в 2016 году сократил чистый убыток в 4,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 10,085 млн грн.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 28 апреля, нераспределенная прибыль предприятия к началу текущего года составила 198,9 млн грн против непокрытого убытка 138,1 млн грн годом ранее.

Завод за год увеличил текущие обязательства в 2,3 раза - до 344,1 млн грн, а долгосрочные выросли незначительно, составив 1 млрд 475 млн грн.

Активы ЧАО сократились на 19% - до 1 млрд 253 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность снизилась на 13%, до 141,17 млн грн.

Собственный капитал компании к началу текущего года составил 124,08 млн грн (в 2015 году - "минус" 63,28 млн грн), в том числе уставный - 74,13 млн грн.

Численность персонала завода за год выросла на 116 человек - до 420 работников.

Коростенский завод выпускает плиты МДФ (300 тыс. куб.м. в год) и ламинат (6 млн куб.м) под торговой маркой REZULT. Завод имеет большие складские помещения и сеть транспортных коммуникаций.

Его конечным бенефициаром является украинский бизнесмен Леонид Юрушев

В 2015 году его чистый доход вырос на 13% к 2014 году, до 988,36 млн грн, чистый убыток составил 46,79 млн грн против чистой прибыли около 30 млн грн годом ранее.