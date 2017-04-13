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Коростенский завод МДФ в 2016г сократил убыток в 4,8 раза
07:26 13.04.2017 |
ЧАО "Коростенский завод МДФ" (Житомирская обл.), крупный украинский производитель плит МДФ и ламината, в 2016 году сократил чистый убыток в 4,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 10,085 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 28 апреля, нераспределенная прибыль предприятия к началу текущего года составила 198,9 млн грн против непокрытого убытка 138,1 млн грн годом ранее.
Завод за год увеличил текущие обязательства в 2,3 раза - до 344,1 млн грн, а долгосрочные выросли незначительно, составив 1 млрд 475 млн грн.
Активы ЧАО сократились на 19% - до 1 млрд 253 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность снизилась на 13%, до 141,17 млн грн.
Собственный капитал компании к началу текущего года составил 124,08 млн грн (в 2015 году - "минус" 63,28 млн грн), в том числе уставный - 74,13 млн грн.
Численность персонала завода за год выросла на 116 человек - до 420 работников.
Коростенский завод выпускает плиты МДФ (300 тыс. куб.м. в год) и ламинат (6 млн куб.м) под торговой маркой REZULT. Завод имеет большие складские помещения и сеть транспортных коммуникаций.
Его конечным бенефициаром является украинский бизнесмен Леонид Юрушев
В 2015 году его чистый доход вырос на 13% к 2014 году, до 988,36 млн грн, чистый убыток составил 46,79 млн грн против чистой прибыли около 30 млн грн годом ранее.
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Согласно финансовому отчету холдинга, размещенном на сайте Варшавской фондовой биржи, его консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 17% - до EUR369 млн. При этом операционная прибыль возросла почти на 15,2% - до EUR124,43 млн, валовая - на 10,3%, до EUR157,49млн.
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