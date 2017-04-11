В Соединенных Штатах вскоре начнется новый сезон отчетности среди крупных компаний государства. Опытные участники рынка в курсе, что этим можно воспользоваться для повышения финрезультата сделок. В период публикации корпоративных отчетов можно заработать хорошую прибыль всего за пару часов. Поэтому встречайте FreshForex бонус - бесплатный вебинар, посвященный торговле на отчетах компаний.

Онлайн-семинар от специалистов ФрешФорекс стартует 13.04.17 в 18 часов по Москве. В рамках этого вебинара трейдеры узнают, на что важно обращать внимание в ходе торговли на отчетах, а также смогут задать свои вопросы экспертам. Еще раз отметим, что участие в online-семинаре брокера бесплатное.

Такой бонус от FreshForex - отличная возможность приобрести новые знания и повысить уровень профессионализма. Все желающие могут также просмотреть в записи уже прошедшие вебинары на сайте ФрешФорекс или же на канале компании в YouTube.

Напоминаем про еще один FreshForex бонус - розыгрыш купонов, которыми трейдеры могут расплачиваться за товары и услуги терминала МетаТрейдер 4. 10 победителей брокер определит уже в эту пятницу.

По материалам: IAFT News