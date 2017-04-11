Фонд государственного имущества заново запустил подготовку приватизации Одесского припортового завода и надеется, что его продажа может состояться в конце 2017 года.

Об этом на брифинге сказал глава ФГИУ Игорь Билоус, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы запустили заново подготовку приватизации этого (ОПЗ - ред.) объекта. Поэтому, мы запустили процесс, и я думаю, что на вторую половину, где-то в конце года должна состояться продажа", - сказал Билоус.

Он также отметил, что в прошлом году бюджет от приватизации малых предприятий получил около 2,467 млрд грн. По его словам, около 1,5 из 3,5 тысячи предприятий уходит на приватизацию.

"Из этих 1,5 тысячи крупных предприятий всего 60, поэтому, как видите, не так уж много крупных предприятий у нас осталось. Поэтому именно эти предприятия будут формировать основную базу доходов от приватизации", - добавил Билоус.

Ранее во вторник Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что перед новым руководством Фонда госимущества появится вопрос продажи ОПЗ.

Как сообщал Укринформ, 10 апреля глава ФГИУ Игорь Билоус объявил о своей отставке, обнародовав соответствующее сообщение в Facebook.

Осенью 2016 Фонд госимущества сообщил, что на участие в конкурсе по продаже 99,567% ПАО "Одесский припортовый завод" не поступило ни одной заявки.

После неудачных попыток приватизировать ОПЗ в правительстве сообщили, что производственные мощности ОАО "Одесский припортовый завод" будет остановлен, а именно предприятие будет принимать меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.

6 февраля ФГИУ на собрании акционеров ОПЗ предварительно согласовал сдачу Одесского припортового завода в аренду.

Однако уже в марте-2017 во ФГИУ заявили, что постараются снова продать ОПЗ - несмотря на нереструктурированный газовый долг на сумму $250 млн перед компанией Дмитрия Фирташа.

По состоянию на декабрь 2016 года долги завода перед НАК "Нафтогаз Украины" достигли 1,5 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2016 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа о взыскании из Одесского припортового завода более $250 млн из-за невыплаты долга за поставки газа.

В марте 2017 года Южный городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража на территории Украины, которым был удовлетворен иск компании Ostchem Holding Limited, связанной с олигархом Дмитрием Фирташем, о взыскании с ОАО "Одесский припортовый завод" $251,16 млн из-за невыплаты долга 2013 года при поставках газа.