Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Билоус расчитывает, что продажа ОПЗ состоится в конце года
16:01 11.04.2017 |
Фонд государственного имущества заново запустил подготовку приватизации Одесского припортового завода и надеется, что его продажа может состояться в конце 2017 года.
Об этом на брифинге сказал глава ФГИУ Игорь Билоус, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы запустили заново подготовку приватизации этого (ОПЗ - ред.) объекта. Поэтому, мы запустили процесс, и я думаю, что на вторую половину, где-то в конце года должна состояться продажа", - сказал Билоус.
Он также отметил, что в прошлом году бюджет от приватизации малых предприятий получил около 2,467 млрд грн. По его словам, около 1,5 из 3,5 тысячи предприятий уходит на приватизацию.
"Из этих 1,5 тысячи крупных предприятий всего 60, поэтому, как видите, не так уж много крупных предприятий у нас осталось. Поэтому именно эти предприятия будут формировать основную базу доходов от приватизации", - добавил Билоус.
Ранее во вторник Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что перед новым руководством Фонда госимущества появится вопрос продажи ОПЗ.
Как сообщал Укринформ, 10 апреля глава ФГИУ Игорь Билоус объявил о своей отставке, обнародовав соответствующее сообщение в Facebook.
Осенью 2016 Фонд госимущества сообщил, что на участие в конкурсе по продаже 99,567% ПАО "Одесский припортовый завод" не поступило ни одной заявки.
После неудачных попыток приватизировать ОПЗ в правительстве сообщили, что производственные мощности ОАО "Одесский припортовый завод" будет остановлен, а именно предприятие будет принимать меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.
6 февраля ФГИУ на собрании акционеров ОПЗ предварительно согласовал сдачу Одесского припортового завода в аренду.
Однако уже в марте-2017 во ФГИУ заявили, что постараются снова продать ОПЗ - несмотря на нереструктурированный газовый долг на сумму $250 млн перед компанией Дмитрия Фирташа.
По состоянию на декабрь 2016 года долги завода перед НАК "Нафтогаз Украины" достигли 1,5 млрд грн.
Кроме того, в октябре 2016 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа о взыскании из Одесского припортового завода более $250 млн из-за невыплаты долга за поставки газа.
В марте 2017 года Южный городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража на территории Украины, которым был удовлетворен иск компании Ostchem Holding Limited, связанной с олигархом Дмитрием Фирташем, о взыскании с ОАО "Одесский припортовый завод" $251,16 млн из-за невыплаты долга 2013 года при поставках газа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Гройсман отрицает угрозу независимости набсовета "Нафтогаза", ожидает ускорения реформирования НАК
|FreshForex бонус — бесплатный Форекс вебинар для трейдеров
|Билоус расчитывает, что продажа ОПЗ состоится в конце года
|Гройсман ожидает возобновления процесса приватизации ОПЗ
|Оценка работы топ-менеджмента "Укрзализныци" будет дана после завершения аудита, - Гройсман
|ГП "Антонов" в 2016г направило на обновление основных фондов более 10 млн грн
|ДТЭК инициировал рассмотрение инвестиционного спора с РФ по своим активам в Крыму, оценивает потери свыше $500 млн
Это интересно
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой