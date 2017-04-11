Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает возобновления процесса приватизации Одесского припортового завода после смены руководства Фонда госимущества. Об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы рассчитываем на скорейшее принятие законов для широкой приватизации - считаем возможным продать ОПЗ уже с новым руководством ФГИУ", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что уверен в том, что продажа предприятия будет эффективной.

"Я вижу, что мы можем провести эффективную продажу ОПЗ, и перед новым руководством фонда, когда оно появится, такой вопрос встанет", - сказал Гройсман.

Напомним, глава ФГИ Игорь Билоус подал в отставку.

В свою очередь, Гройсман заявил, что поддерживает отставку Билоуса, отметив, что последнему не удалось реализовать себя на занимаемой должности, поскольку чиновнику не хватило настойчивости и решимости.