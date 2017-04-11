Кабинет министров Украины даст оценку деятельности главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна после проведения аудита компании. Об этом сегодня во время пресс-конференции по итогам года деятельности правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер также отметил, что оценка работы топ-менеджмента национального ж/д перевозчика также будет дана после окончания аудиторской проверки компании.

"Мы не должны оценивать по 10-балльной шкале, мы должны получить отчет, по крайней мере, от Балчуна, за работу "Укрзализныци" с конкретными цифрами и фактами. После аудита самой компании мы должны дать оценку менеджменту компании", - сказал он.

"Мы не должны оценивать по 10-балльной шкале, мы должны получить отчет, по крайней мере, от Балчуна, за работу "Укрзализныци" с конкретными цифрами и фактами. После аудита самой компании мы должны дать оценку менеджменту компании", - сказал он.