Эффективная и высокодоходная торговля на Forex нереальна без набора знаний, касающихся основных аспектов работы на финрынках. RoboForex вебинары, которые брокер проводит каждую неделю, призваны обеспечить трейдеров необходимыми знаниями о торговых стратегиях, мировых валютах и анализе рынка.

На текущей неделе клиенты RoboForex могут принять участие в вебинарах, посвященных стратегиям «Distribut» и «Торговый хаос» (10.04.17), «ADX откат тренда» (11.04.17), «Три экрана» (12.04.17), «Прайс экшен» (13.04.17). Помимо этого в вебинарах RoboForex будут рассмотрены кросс-курсы по японской валюте.

Подробный план проведения online-семинаров можно просмотреть на сайте компании. Также в разделе для новичков доступны аналитические обзоры: фундаментальный, технический и волновой анализы, анализ японских свечей. Дополнительно клиенты RoboForex могут использовать данные экономического календаря, в котором отображаются все значимые для финрынка события. Вся информация, представленная в разделе для начинающих трейдеров, поможет оперативно принимать прибыльные торговые решения.

По материалам: IAFT News