Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» прекратил предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта «Укртелеком» заявил, что прекращает обслуживание около 200 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области в связи с вмешательством неустановленных лиц в работу сети и захватом офиса компании.

«Украинский оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, в связи с чем локальный фрагмент сети был отключен от общенациональной сети», - отметили тогда в компании.