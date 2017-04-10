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Топливно-энергетический комплекс
"Укртелеком" прекратил работу на оккупированном Донбассе
08:47 10.04.2017 |
Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» прекратил предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 1 марта «Укртелеком» заявил, что прекращает обслуживание около 200 тысяч абонентов на оккупированной части Донецкой области в связи с вмешательством неустановленных лиц в работу сети и захватом офиса компании.
«Украинский оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории, в связи с чем локальный фрагмент сети был отключен от общенациональной сети», - отметили тогда в компании.
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