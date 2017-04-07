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Larson&Holz IT Ltd. провел бизнес-конгресс в Санкт-Петербурге
17:15 07.04.2017 |
Larson&Holz IT Ltd. был организован в Санкт-Петербурге бизнес-конгресс, посвященный тенденциям мировой экономики в нынешнем году. Данное финмероприятие стартовало 30.03.17 и длилось два дня.
Отметим, что этот конгресс несет большую важность для сферы профессионального инвестирования. Ведущим стал известный в Российской Федерации экономист и аналитик М. Хазин, а в качестве особого гостя брокером Larson&Holz IT Ltd. была приглашена радио- и телеведущая Тутта Ларсен.
В рамках конгресса были организованы семинары, где обсуждалась текущая ситуация в международной и российской экономике, а также перспективы на ближайшие месяцы. Гости этого финансового мероприятия могли подискутировать со специалистами на волнующие их темы.
Команда Larson&Holz IT Ltd. организовала между семинарами Coffee break для гостей, где они могли пообщаться в более свободной обстановке. По окончании конгресса была проведена фотосессия с ведущим, приглашенной звездой и командой брокера (фото можно уже просмотреть на сайте Larson&Holz). Также компания организовала для всех присутствующих на конгрессе фуршет.
По материалам: IAFT News
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