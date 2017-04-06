Брокер FXOpen объявил о запуске последнего этапа Форекс Аттестации - конкурса для трейдеров на реальных счетах. Соревнование начнется 10.04 и закончится 05.05. Зарегистрироваться для участия в турнире можно в течение нескольких секунд на сайте компании.

Призовой фонд конкурса от брокера FXOpen составляет 1400 долларов, и его разделят пять победителей. Выигрыш будет распределяться по такой схеме: 1 тыс. долларов на депозит ПАММ STP счета получит лучший трейдер Форекс Аттестации, вознаграждение за 2-е место составляет 200 долларов, за 3-е - 100 долларов, за 4-5-е места трейдеры получат по 50 долларов.

Также стало известно, что брокер FXOpen наградит особыми призами трех лучших трейдеров прошлых шести турниров конкурса. Они получат ПАММ счета, на баланс которых уже будет зачислена сумма 3 тысячи и 1 тысяча долларов.

Отметим, что в рамках конкурса от брокера FXOpen трейдеры могут торговать любыми инструментами, которые доступны для счетов STP, и использовать любые стратегии. Разрешается также пользоваться советниками. Все детали можно уточнить у специалистов брокерской компании.